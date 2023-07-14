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  • Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

14 июля 2023, 14:28
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил новичка «Гавра» Далера Кузяева.

Сообщалось, что полузащитник будет получать во французском клубе в пять раз меньше, чем в «Зените» – 350 тысяч евро в год.

«Не все надо мерить деньгами! Кузяев огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед,Кузяев!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
  • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Франция. Лига 1 Гавр Зенит Кузяев Далер Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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neim
1689335393
Зато заграница ! Вляпался очкарик ))). Через год, дранк нах остен, опять в Зенит. Но наверное уже не возьмут.
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portero
1689335926
Плохо что тебя губашлёпа никому не впарить... слишком много доплачивать придётся за твою утилизацию, говна в тебе на полтора центнера....
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Томик
1689369813
В наше время "не зассать" - это в другое место поехать. Кстати, у него военный билет есть? Или плоскостопие? Хромота? Сердечная недостаточность? Хочет получать меньше - его выбор. Вот только причем тут "не зассал"?
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tushkanlz
1689559203
"Не зассал и поехал в Европу!" - Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев - просто дебил с такими "высерами" !
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