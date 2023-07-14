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    • Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

    Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил новичка «Гавра» Далера Кузяева.

    Сообщалось, что полузащитник будет получать во французском клубе в пять раз меньше, чем в «Зените» – 350 тысяч евро в год.

    «Не все надо мерить деньгами! Кузяев огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед,Кузяев!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20926

      Cleaner 1 час назад

      Понижение в зарплате - это ДЕГРАДАЦИЯ игрока. Отмазы про сильный чемпионат не катят...

      1
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      Рейтинг: +12580

      DeStar > Cleaner 1 час назад

      глупое выражение. Таким образом вся россия деградант ,ведь последние полтора года уровень жизни только падает ,Потому что все цены на все растет) и нынешние 100к намного меньше чем 100к рублей из 2021 года)

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      Рейтинг: +12580

      DeStar > Cleaner 1 час назад

      но признаюсь да, в зп он потерял сильно и заметно, значит ведь была причина какая-то, раз он на это согласился)

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      Рейтинг: +14721

      R_a_i_n > DeStar 59 минут назад

      Глупое сравнение)))

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      Рейтинг: +20926

      Cleaner > DeStar 29 минут назад

      Вообще то цены в России растут с момента распада(РАЗВАЛА) СССР, те с 1991 года. Не уверен, что Вы в то время уже были. Ну это судя по Вашему комментарию.

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      Рейтинг: +20926

      Cleaner > R_a_i_n 28 минут назад

      Совершенно некорректное и потому глупое сравнение. Согласен с Вами.

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      Рейтинг: +68370

      portero 2 часа назад

      Плохо что тебя губашлёпа никому не впарить... слишком много доплачивать придётся за твою утилизацию, говна в тебе на полтора центнера....

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      Рейтинг: +5685

      neim 2 часа назад

      Зато заграница ! Вляпался очкарик ))). Через год, дранк нах остен, опять в Зенит. Но наверное уже не возьмут.

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