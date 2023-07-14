Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил новичка «Гавра» Далера Кузяева.
Сообщалось, что полузащитник будет получать во французском клубе в пять раз меньше, чем в «Зените» – 350 тысяч евро в год.
«Не все надо мерить деньгами! Кузяев огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед,Кузяев!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева