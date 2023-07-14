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    • Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

    Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

    Полузащитник Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» 350 тысяч евро в год, сообщает Sport24.

    В «Зените» футболист зарабатывал в пять раз больше – около 1,8 миллиона евро в год.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: Sprot24

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7143

      mamba9090909 2 минуты назад

      И было бы из-за чего терять в деньгах. Был бы это ПСЖ, Челси, МЮ..................тогда было бы понятно.

      0
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      Рейтинг: +5612

      Питерский князь 5 минут назад

      Значит играть будет в 5 раз хуже.
      :)))

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      Рейтинг: +958

      k611 6 минут назад

      По сравнению с врачом или учителем это огромная зарплата.

      1
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      Рейтинг: +4956

      Эном айс 35 минут назад

      Неубедительно "продал" Родину..)

      0
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