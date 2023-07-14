Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените»

И было бы из-за чего терять в деньгах. Был бы это ПСЖ, Челси, МЮ..................тогда было бы понятно.
Полузащитник Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» 350 тысяч евро в год, сообщает Sport24.
В «Зените» футболист зарабатывал в пять раз больше – около 1,8 миллиона евро в год.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.