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    • Семин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок России

    Семин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок России

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

    «В Кубках фаворитов нет. Кто будет лучше подготовлен к этому дню, тот и выиграет.

    На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», – считает Семин.

    • «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
    • Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск.
    • Матч пройдет в Казани.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.07.2023 22:44
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