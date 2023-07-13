Семин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок России

Лукавит пес, потому что будет болеть за ЦСКА, а победит Зенит!
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
«В Кубках фаворитов нет. Кто будет лучше подготовлен к этому дню, тот и выиграет.
На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», – считает Семин.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск.
- Матч пройдет в Казани.
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