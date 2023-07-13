Семин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«В Кубках фаворитов нет. Кто будет лучше подготовлен к этому дню, тот и выиграет.

На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», – считает Семин.