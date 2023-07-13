Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Венделом.

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.

Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Семак.