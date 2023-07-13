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    • Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

    Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Венделом.

    «Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.

    Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Семак.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2020

      Болотоход 5 минут назад

      Ты Сережка манекен! Ты не че не знаешь что твориться в клубе да тебе ни кто не чего не скажет!

      А зулус не возвращается потому ШШТО ему стыдно назад в помойку.

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      Рейтинг: +3807

      acor94 > Болотоход 2 минуты назад

      Вот тут поддержу, что это за менеджер который не знает на каких условиях подписаны игроки. Он как болванчик.

      Но не возвращается он, потому что стыдно в одной лиге со Спартаком находиться.

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