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  • Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

13 июля 2023, 12:17
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Венделом.

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.

Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Семак.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (3)
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Давид59
1689242992
Пища для размышлений не торопится возвращаться. Первая отговорка была про деда. Пожелаем здоровья бабушке. А то снова задержится.
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