Семак высказался о ситуации с Венделом, который не возвращается в расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Венделом.
«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.
Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Семак.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал «Зенита»