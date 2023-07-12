«Ред Булл Буратино» известные барыги, сколотили состояние на спекуляции пивом, букварями и бразильцами. Но папа Карло в Бразилию придэ, порядок навидэ...
«Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» оп трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает O Dia.
Бразильский клуб предложил 15 миллионов евро плюс бонусы, а «Зенит» просит 17-18 миллионов.
«Зенит» хочет компенсировать всю сумму, которую клуб заплатил за бразильца «Ред Буллу Брагантино» в 2021 году..
- Клаудиньо забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче за «Зенит»
- На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.