«Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» по Клаудиньо и установил цену на игрока

«Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» оп трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает O Dia.

Бразильский клуб предложил 15 миллионов евро плюс бонусы, а «Зенит» просит 17-18 миллионов.

«Зенит» хочет компенсировать всю сумму, которую клуб заплатил за бразильца «Ред Буллу Брагантино» в 2021 году..