Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» по Клаудиньо и установил цену на игрока

    «Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» по Клаудиньо и установил цену на игрока

    «Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» оп трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает O Dia.

    Бразильский клуб предложил 15 миллионов евро плюс бонусы, а «Зенит» просит 17-18 миллионов.

    «Зенит» хочет компенсировать всю сумму, которую клуб заплатил за бразильца «Ред Буллу Брагантино» в 2021 году..

    • Клаудиньо забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче за «Зенит»
    • На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.

    Новости по теме
    «Зенит» бесчеловечно угрожал Малкому и Клаудиньо»: в сборной Бразилии объяснили невызов игроков на ЧМ-2022 5
    «Фламенго» сделал первое предложение «Зениту» по Клаудиньо 9
    Клаудиньо рассказал о своем состоянии после травмы 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1589

      Таврида 47 минут назад

      «Ред Булл Буратино» известные барыги, сколотили состояние на спекуляции пивом, букварями и бразильцами. Но папа Карло в Бразилию придэ, порядок навидэ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 