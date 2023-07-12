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    Бонгонда отреагировал на переход в «Спартак»

    Новичок «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал переход в московский клуб.

    «Спартак» – действительно большой клуб с богатой историей, и я очень рад оказаться здесь. Я знаком с Максом Кофрие, но он как раз недавно окончательно покинул «Спартак». Зато когда приехал, то сразу поболтал с Квинси, Бальде, Мартинсом. Думаю, у меня тут будут классные приятели.

    Я техничный, быстрый игрок. Иногда и пробить могу удачно. Думаю, тренер рассчитывает, что я буду выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, когда будет такая возможность», – сказал Бонгонда.

    • В прошлом сезоне Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
    • 27-летний нападающий выступает за сборную ДР Конго.
    • «Спартак» стартует в сезоне на следующей неделе.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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