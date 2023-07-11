Стало известно, какую работу в «Крыльях» может получить освобожденный из тюрьмы Ларин

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин не рассматривается на должность гендиректора «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

Однако, Ларин может оказаться в структуре клуба, занявшись развитием академии. Окончательное решение по будущему Ларина не принято и не ожидается в ближайшее время.