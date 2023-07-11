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    • Стало известно, какую работу в «Крыльях» может получить освобожденный из тюрьмы Ларин

    Стало известно, какую работу в «Крыльях» может получить освобожденный из тюрьмы Ларин

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин не рассматривается на должность гендиректора «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

    Однако, Ларин может оказаться в структуре клуба, занявшись развитием академии. Окончательное решение по будущему Ларина не принято и не ожидается в ближайшее время.

    • Ларина освободили из-под стражи 24 мая.
    • Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «РБ Спорт»

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