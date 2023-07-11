Стало известно, какую работу в «Крыльях» может получить освобожденный из тюрьмы Ларин

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин не рассматривается на должность гендиректора «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».
Однако, Ларин может оказаться в структуре клуба, занявшись развитием академии. Окончательное решение по будущему Ларина не принято и не ожидается в ближайшее время.
- Ларина освободили из-под стражи 24 мая.
- Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: «РБ Спорт»