А почему ЛГБТ компании молчат?
Это же их проект.
В УЕФА отреагировали на информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах с 19 июня.
«Это дело не связано с УЕФА», – заявили в пресс-службе организации.
- 19 июня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
- В прошлом сезоне голландец забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.