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    • В УЕФА прокомментировали новость об отстранении Промеса от футбола

    В УЕФА прокомментировали новость об отстранении Промеса от футбола

    В УЕФА отреагировали на информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах с 19 июня.

    «Это дело не связано с УЕФА», – заявили в пресс-службе организации.

    • 19 июня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
    • В прошлом сезоне голландец забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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