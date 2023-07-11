«Заводите будильники»: «Спартак» анонсировал трансфер и раскрыл номер новичка

«Спартак» анонсировал в соцсетях новый трансфер.

Футболист будет играть за команду под 77-м номером. О трансфер будет объявлено 12 июля в 10:00 по московскому времени. Вероятно, новичком будет нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Заводите будильники – утром объявим то, чего вы так долго ждали», – сообщила пресс-служба «Спартака».