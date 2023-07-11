Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Заводите будильники»: «Спартак» анонсировал трансфер и раскрыл номер новичка

    «Заводите будильники»: «Спартак» анонсировал трансфер и раскрыл номер новичка

    «Спартак» анонсировал в соцсетях новый трансфер.

    Футболист будет играть за команду под 77-м номером. О трансфер будет объявлено 12 июля в 10:00 по московскому времени. Вероятно, новичком будет нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда.

    «Заводите будильники – утром объявим то, чего вы так долго ждали», – сообщила пресс-служба «Спартака».

    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за Бонгонда 7+3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

    Новости по теме
    Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро 3
    Директор «Кадиса» сообщил о переходе лучшего бомбардира в «Спартак» 3
    В сеть слили фото Медины и Бонгонда в форме «Спартака» 4
    Источник: телеграм-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Odnazhdy 47 минут назад

      забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса»------------
      Грандизные результаты ! Играет в самом Кадисе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3051

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Очередное пополнение в полку неликвидов. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5567

      Питерский князь 1 час назад

      Ничего позорней я не видел!
      Пдекватные люди, такого бы не сделали!
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14656

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      Позор глору радужному!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1988

      Болотоход > Питерский князь 1 час назад

      Цветно-радужный исчезни в бак)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5567

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Отключи генератор критинизма, он у тебя работает на 110%.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5567

      Питерский князь > Болотоход 1 час назад

      Если бы ты сел в детскую песочницу, то кошечки бы тебя закопали!
      Слизай с фуфыриков и устройся на работу. Хватит работать службе доставки чуши.
      :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14656

      R_a_i_n > Питерский князь 43 минуты назад

      Это твой генератор, ты снова путаешь, глор!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5567

      Питерский князь > R_a_i_n 3 минуты назад

      Все генераторы принадлежал ЛГБТ проекту, тоесть срамтаку и его болельщикам.
      Тебе бы с тяжелого слезть. Никогда не поздно сказать нет.
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 