«Заводите будильники»: «Спартак» анонсировал трансфер и раскрыл номер новичка

«Спартак» анонсировал в соцсетях новый трансфер.
Футболист будет играть за команду под 77-м номером. О трансфер будет объявлено 12 июля в 10:00 по московскому времени. Вероятно, новичком будет нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда.
«Заводите будильники – утром объявим то, чего вы так долго ждали», – сообщила пресс-служба «Спартака».
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за Бонгонда 7+3 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
- Нападающий выступает за сборную ДР Конго.
Источник: телеграм-канал «Спартака»