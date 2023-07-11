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    • В CAS отреагировали на новость об отстранении Промеса от всех турниров

    В CAS отреагировали на новость об отстранении Промеса от всех турниров

    В CAS прокомментировали информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах.

    «У CAS нет дела Квинси Промеса», – сообщили в суде.

    • 19 июня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
    • В прошлом сезоне голландец забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15433

      Алексей З 2 часа назад

      Что ж **** Миллер CASу не заплатил ?
      Теперь местные длббы на говну изойдут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14656

      R_a_i_n 2 часа назад

      Педикулезные, ваш выход!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19085

      ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

      Даже педикулёзных сия инфа не зацепила.

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      Рейтинг: +23257

      Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

      Не говори "гоп" - сейчас вылезут всякие парацетамолы, айболиты и иже с ними !!! (((

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      Рейтинг: +14656

      R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

      Ты не спеши! Через час заходи! Там рядом на ветке целый прайд мультиаккаунтный бродит.

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      Рейтинг: +19085

      ilichkadr > Persona_non_Grata 1 час назад

      Обсуждать нечего. Официальной инфы нет. Кто может отстранить Антоху от участия в чемпе или кубке в России? Правильно, никто! Нейрона нам не указ.

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