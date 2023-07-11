В CAS отреагировали на новость об отстранении Промеса от всех турниров

Что ж **** Миллер CASу не заплатил ?
Теперь местные длббы на говну изойдут.
В CAS прокомментировали информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах.
«У CAS нет дела Квинси Промеса», – сообщили в суде.
- 19 июня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
- В прошлом сезоне голландец забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.