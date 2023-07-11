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    • В «Спартаке» отреагировали на новость об отстранении Промеса

    В «Спартаке» отреагировали на новость об отстранении Промеса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой Квинси Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах.

    «Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале [Transfermarkt], который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», – заявил Зеленов.

    • 19 июня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
    • В прошлом сезоне голландец забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3435

      шахта Заполярная 49 минут назад

      Вот же педикулезные расстроятся, они так надеялись, а тут облом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      То ли ещё будет > шахта Заполярная 45 минут назад

      Это которые гееобразные?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      Айболид > То ли ещё будет 29 минут назад

      образные - может быть , но истинные гейпассивы очень обрадует эта "новость" .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14646

      R_a_i_n > То ли ещё будет 13 минут назад

      По большей части да. Единицы там нормальные! Они как правило не отписываются по таким темам!

      0
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