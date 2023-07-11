В «Спартаке» отреагировали на новость об отстранении Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой Квинси Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале [Transfermarkt], который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», – заявил Зеленов.