Бэйл объяснил, что ему не нравилось в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл не чувствовал себя в Мадриде комфортно.

«Меня подписывали как галактико, все ждали, что я буду везде, буду делать все, а я был полной противоположностью этому. Я хотел просто играть в футбол, а потом исчезать в темноте.

Я не говорил по-испански, потому что хотел жить тихой приватной жизнью. Не хотел шумихи. Вероятно, поэтому медиа меня и атаковали – многого я им не давал.

В «Реале» были трудные времена, когда я чувствовал себя одиноко. Меня освистывали. В 24 года я не знал, как справляться с давлением и ожиданиями», – сказал валлиец.