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    Бэйл объяснил, что ему не нравилось в «Реале»

    Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл не чувствовал себя в Мадриде комфортно.

    «Меня подписывали как галактико, все ждали, что я буду везде, буду делать все, а я был полной противоположностью этому. Я хотел просто играть в футбол, а потом исчезать в темноте.

    Я не говорил по-испански, потому что хотел жить тихой приватной жизнью. Не хотел шумихи. Вероятно, поэтому медиа меня и атаковали – многого я им не давал.

    В «Реале» были трудные времена, когда я чувствовал себя одиноко. Меня освистывали. В 24 года я не знал, как справляться с давлением и ожиданиями», – сказал валлиец.

    • Бэйл был в «Реале» в 2013-2022 годах.
    • За команду он провел в Примере 176 матчей, забил 81 гол.
    • С «Реалом» Гарет 5 раз взял Лигу чемпионов.

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    Источник: The Times

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