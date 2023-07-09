Бэйл объяснил, что ему не нравилось в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл не чувствовал себя в Мадриде комфортно.
«Меня подписывали как галактико, все ждали, что я буду везде, буду делать все, а я был полной противоположностью этому. Я хотел просто играть в футбол, а потом исчезать в темноте.
Я не говорил по-испански, потому что хотел жить тихой приватной жизнью. Не хотел шумихи. Вероятно, поэтому медиа меня и атаковали – многого я им не давал.
В «Реале» были трудные времена, когда я чувствовал себя одиноко. Меня освистывали. В 24 года я не знал, как справляться с давлением и ожиданиями», – сказал валлиец.
- Бэйл был в «Реале» в 2013-2022 годах.
- За команду он провел в Примере 176 матчей, забил 81 гол.
- С «Реалом» Гарет 5 раз взял Лигу чемпионов.
Источник: The Times