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  • Мостовой ответил журналисту, назвавшему Карпина лучшим русским футболистом в истории Ла Лиги

Мостовой ответил журналисту, назвавшему Карпина лучшим русским футболистом в истории Ла Лиги

8 июля 2023, 15:00
9

Александр Мостовой прокомментировал заявление журналиста Radio Marca Valencia Луиса Кортеса.

Испанец сказал, что Валерий Карпин был лучшим русским футболистом в истории Ла Лиги.

«Не видел он Мостового тренера, ну и че? А кого он вообще видел? Рауля видел, а Морьентеса, Карлоса, Фигу и Бекхема на посту тренера? Могу еще перечислить пятьдесят фамилий. Вот куда он смотрит? Вообще не интересно такое мнение.

И что с того, что испанский знаю хуже, чем Валера? Я знаю французский, а он – нет! Еще и на португальском общаюсь. Это мнение какого-то обычного журналиста, так еще и из Валенсии. Позвонили бы еще в Мадрид и спросили, где игроки лучше – в «Барселоне» или «Реале»?! Просто смешно!

Про плохие отношения с «Сельтой» тоже не согласен. Да, за последний год контракта они мне деньги не заплатили. Я бы посмотрел, как себя вели футболисты, которым не дали зарплату за год контракта.

Когда «Сельта» безжалостно существовала, а одному из лучших футболистов в ее истории не заплатили деньги. Вот поэтому я и ушел оттуда и последний год толком не играл. Мне нечего было там делать. Пусть лучше на это обратят внимание и спросят: «Где мои деньги?»

Смог бы я сейчас тренировать в Испании, как в прошлом это делал Карпин? Ага, только он взял и провалился! Через два месяца его убрали – отлично! Пускай лучше туда Абаскаль поедет – он же у нас величайший тренер! Молодой, в футбол не играл и тренирует – в нашем футболе это модно.

Хочется передать этому журналисту привет на испанском, португальском и английском. Пускай позвонит в Виго и спросит, кто такой Мостовой, и как там дела с «Сельтой». Найдет болельщиков и поспрашивает их мнение», – ответил Мостовой Кортесу.

  • Карпин отыграл в Испании 11 лет, выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
  • Мостовой провел 9 лет в «Сельте» и «Алавесе».

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Источник: Sport24
Испания. Примера Сельта Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (9)
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шахта Заполярная
1688819456
Зацепили мостового и пошло дерьмо по трубам.
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1688819770
У царька ожидаемо пригорело сзади
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eugen-han
1688820413
Резонное замечание и аргументированное возражение.
Ответить
Красногвардейчик
1688820970
https://youtu.be/tvGBWNbg5uM
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гууд
1688821528
Читаю и чувствую как слюни летят в разные стороны)))
Ответить
Купа Купыч
1688821530
Башню сорвало окончательно. Конкретно палата 6.
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АлексМак
1688824578
Окончательно свихнулся
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k611
1688829652
Аж покоробило человека. Нельзя ему такое слышать, с его самолюбием...
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qzma
1688832457
когда так отвечают - значит по больному зацепило
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