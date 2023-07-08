Мостовой ответил журналисту, назвавшему Карпина лучшим русским футболистом в истории Ла Лиги

Александр Мостовой прокомментировал заявление журналиста Radio Marca Valencia Луиса Кортеса.

Испанец сказал, что Валерий Карпин был лучшим русским футболистом в истории Ла Лиги.

«Не видел он Мостового тренера, ну и че? А кого он вообще видел? Рауля видел, а Морьентеса, Карлоса, Фигу и Бекхема на посту тренера? Могу еще перечислить пятьдесят фамилий. Вот куда он смотрит? Вообще не интересно такое мнение.

И что с того, что испанский знаю хуже, чем Валера? Я знаю французский, а он – нет! Еще и на португальском общаюсь. Это мнение какого-то обычного журналиста, так еще и из Валенсии. Позвонили бы еще в Мадрид и спросили, где игроки лучше – в «Барселоне» или «Реале»?! Просто смешно!

Про плохие отношения с «Сельтой» тоже не согласен. Да, за последний год контракта они мне деньги не заплатили. Я бы посмотрел, как себя вели футболисты, которым не дали зарплату за год контракта.

Когда «Сельта» безжалостно существовала, а одному из лучших футболистов в ее истории не заплатили деньги. Вот поэтому я и ушел оттуда и последний год толком не играл. Мне нечего было там делать. Пусть лучше на это обратят внимание и спросят: «Где мои деньги?»

Смог бы я сейчас тренировать в Испании, как в прошлом это делал Карпин? Ага, только он взял и провалился! Через два месяца его убрали – отлично! Пускай лучше туда Абаскаль поедет – он же у нас величайший тренер! Молодой, в футбол не играл и тренирует – в нашем футболе это модно.

Хочется передать этому журналисту привет на испанском, португальском и английском. Пускай позвонит в Виго и спросит, кто такой Мостовой, и как там дела с «Сельтой». Найдет болельщиков и поспрашивает их мнение», – ответил Мостовой Кортесу.