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  • «Готов играть хоть на первенстве бани»: Селихов – о сборной России

«Готов играть хоть на первенстве бани»: Селихов – о сборной России

7 июля 2023, 14:27
4

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, насколько для него важно выступать за сборную России.

– Как на тебя повлиял бан российских команд в международных турнирах?

– В плане мотивации у меня никаких сдвигов нет. Я так же мотивирован. Как говорится, надейся на лучшее и готовься к худшему.

Я надеюсь, что когда-то бан снимут. Пусть многие и скажут, что я наивен. Но я буду верить до конца.

– Поменялось ли твое отношение и восприятие сборной России?

– Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной.

Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно.

Федор Смолов считает по-другому. Недавно в интервью он сказал о сборной: «Ну, такое».

– Федю можно понять. Он играл на чемпионате Европы и мира. А я провел один тайм. Здесь разница понятна.

Когда ты это чувствуешь и тебе это приедается, это другой вопрос. Я нигде не играл. Поэтому буду приезжать с кайфом.

  • Селихову сейчас 29 лет.
  • Он дебютировал за сборную в ноябре 2022 года.
  • Россияне отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Селихов Александр
Комментарии (4)
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Давид59
1688730358
Да нет. Ты не наивен. Бан когда-нибудь снимут. Ничего вечного не бывает. Как там у Некрасова? Но жить в эту пору прекрасную... И далее по тексту.
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