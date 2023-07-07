«Готов играть хоть на первенстве бани»: Селихов – о сборной России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, насколько для него важно выступать за сборную России.

– Как на тебя повлиял бан российских команд в международных турнирах?

– В плане мотивации у меня никаких сдвигов нет. Я так же мотивирован. Как говорится, надейся на лучшее и готовься к худшему.

Я надеюсь, что когда-то бан снимут. Пусть многие и скажут, что я наивен. Но я буду верить до конца.

– Поменялось ли твое отношение и восприятие сборной России?

– Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной.

Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно.

– Федор Смолов считает по-другому. Недавно в интервью он сказал о сборной: «Ну, такое».

– Федю можно понять. Он играл на чемпионате Европы и мира. А я провел один тайм. Здесь разница понятна.

Когда ты это чувствуешь и тебе это приедается, это другой вопрос. Я нигде не играл. Поэтому буду приезжать с кайфом.