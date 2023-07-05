Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак прокомментировал будущее Кузяева и Вендела

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитников Далера Кузяева и Вендела.

    «Далер – свободный агент. Тут скорее вы узнаете новости, чем мы. Далер заслужил сделать так, как он считает нужным. Он оставил огромный след в результатах команды.

    А по поводу Вендела ситуация не изменилась: Александр Иванович Медведев на связи с представителями Вендела. Найдет команду или не найдет? Пока не нашел», – сказал Семак.

    • У Кузяева 30 июня истек контракт с «Зенитом».
    • Вендел не вернулся в расположение «Зенита» и ищет новый клуб.

    Новости по теме
    Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит» 25
    Кузяев снова без клуба и снова ждет предложений из Европы. Пару лет назад так чуть не ушел в «Локо», но вернулся в «Зенит» 18
    Круговой: «Прощания с Кузяевым не было. Он уехал, и больше мы его не видели» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 