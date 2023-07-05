Семак прокомментировал будущее Кузяева и Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитников Далера Кузяева и Вендела.

«Далер – свободный агент. Тут скорее вы узнаете новости, чем мы. Далер заслужил сделать так, как он считает нужным. Он оставил огромный след в результатах команды.

А по поводу Вендела ситуация не изменилась: Александр Иванович Медведев на связи с представителями Вендела. Найдет команду или не найдет? Пока не нашел», – сказал Семак.