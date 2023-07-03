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    • В Бельгии считают, что Соболев будет забивать по 30 голов за сезон с помощью Бонгонда

    В Бельгии считают, что Соболев будет забивать по 30 голов за сезон с помощью Бонгонда

    Бельгийский журналист Филипп Гердай охарактеризовал потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда.

    «Бонгонда в свое время стоил достаточно много. За него платили 7 миллионов в Бельгии. Для нашей страны это необычно. Он уже играл за пределами Бельгии. Поэтому знает, как адаптироваться.

    Если Бонгонда найдет свое место в «Спартаке», он сможет забивать и отдавать еще больше голевых передач.

    Сможет ли он хорошо выступать в связке с Соболевым? В «Генке» у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне-2020/21 удалось забить 30 голов за сезон.

    Поэтому у него может получиться так же в «Спартаке» с Соболевым, если все пойдет хорошо. Бонгонда скорее футболист, который снабжает партнеров», – сказал Гердай.

    • В прошедшем сезоне Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
    • Вингер выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2643

      alefreddy 4 часа назад

      можно что угодно предположить чтобы впарить игрока

      1
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      Рейтинг: +26

      upiter535 5 часов назад

      Акуеть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Айболид 5 часов назад

      "Нырять" он будет по 30 раз за матч .

      0
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      Рейтинг: +676

      Теркчанин 5 часов назад

      а что же он там только 3 ассиста сделал если может 30 и больше?

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      Рейтинг: +4520

      Snek 6 часов назад

      Дельфин и Бонгондон, отличный дуэт.

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      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      А если с помощью Пингпонга то и все 40 !!! )))

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