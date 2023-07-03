В Бельгии считают, что Соболев будет забивать по 30 голов за сезон с помощью Бонгонда

Бельгийский журналист Филипп Гердай охарактеризовал потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Бонгонда в свое время стоил достаточно много. За него платили 7 миллионов в Бельгии. Для нашей страны это необычно. Он уже играл за пределами Бельгии. Поэтому знает, как адаптироваться.

Если Бонгонда найдет свое место в «Спартаке», он сможет забивать и отдавать еще больше голевых передач.

Сможет ли он хорошо выступать в связке с Соболевым? В «Генке» у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне-2020/21 удалось забить 30 голов за сезон.

Поэтому у него может получиться так же в «Спартаке» с Соболевым, если все пойдет хорошо. Бонгонда скорее футболист, который снабжает партнеров», – сказал Гердай.