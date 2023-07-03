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  • В Бельгии считают, что Соболев будет забивать по 30 голов за сезон с помощью Бонгонда

В Бельгии считают, что Соболев будет забивать по 30 голов за сезон с помощью Бонгонда

3 июля 2023, 17:11
5

Бельгийский журналист Филипп Гердай охарактеризовал потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Бонгонда в свое время стоил достаточно много. За него платили 7 миллионов в Бельгии. Для нашей страны это необычно. Он уже играл за пределами Бельгии. Поэтому знает, как адаптироваться.

Если Бонгонда найдет свое место в «Спартаке», он сможет забивать и отдавать еще больше голевых передач.

Сможет ли он хорошо выступать в связке с Соболевым? В «Генке» у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне-2020/21 удалось забить 30 голов за сезон.

Поэтому у него может получиться так же в «Спартаке» с Соболевым, если все пойдет хорошо. Бонгонда скорее футболист, который снабжает партнеров», – сказал Гердай.

  • В прошедшем сезоне Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
  • Вингер выступает за сборную ДР Конго.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1688394548
А если с помощью Пингпонга то и все 40 !!! )))
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Snek
1688395622
Дельфин и Бонгондон, отличный дуэт.
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Теркчанин
1688396096
а что же он там только 3 ассиста сделал если может 30 и больше?
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upiter535
1688399309
Акуеть!!!
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alefreddy
1688401078
можно что угодно предположить чтобы впарить игрока
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