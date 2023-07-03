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    • Семак высказался о ситуации с Венделом: он не вернулся в расположение «Зенита»

    Семак высказался о ситуации с Венделом: он не вернулся в расположение «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ полузащитника Вендела возвращаться в расположение клуба.

    «Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба.

    Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок – сам творец своего будущего и своей жизни.

    Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть», – сказал Семак.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
    • Арендовать бразильца пытается «Коринтианс».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      не волнуйся Богданыч, есть пара друзей: П... и Б... - из под земли-воды достанут

      0
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      Рейтинг: +300

      JIEGEHDA 10 часов назад

      Через неделю вернётся и БУДТО бы ничего и не было , а если верить слухам . То вернётся а потом подпишет контракт и уедет с корнями. ВЕНДЕЛ игрок хороший , пусть отпускают когда дают , а вместо него новых бразил ) и всё. Бизнес

      0
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      Рейтинг: +5961

      Дядя Серёжа 10 часов назад

      С Капакабаны на набережную Финского залива не тянет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +235

      odessakmv > Дядя Серёжа 9 часов назад

      бабки потянут. они имеют свойство оччееено быстро заканчиваться, если их не пополнять, а еще у бразилов много нищей родни и вокруг много силиконовых ш... с утинными губами

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      Ответить
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      Рейтинг: +29989

      JTherry > Дядя Серёжа 9 часов назад

      пляжи на Фонтанке на сравнить с пляжами Копакабаны...) затоскует по паспорту "молоткастому", потянет болотного газа нюхнуть, взбодриться, с Семаком - в шашечки, с Медведевым - в теннис...))) а может, и правда, вши заели, или без пальм скучно..?

      1
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      Рейтинг: +5405

      PAREVG. 11 часов назад

      Замерз на чужбине, и бананы не вкусные...
      А дома тепло и пальма любимая растет.

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      Рейтинг: +3382

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Да просто завшивел, лечится.

      7
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      Рейтинг: +1066

      Номэд 11 часов назад

      Кинул вшивых...

      6
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      Рейтинг: +1756

      Болотоход 11 часов назад

      Запахло в помойке видать не газом,а чем то другим))))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2395

      jek718875 > Болотоход 10 часов назад

      Газ закончился, пошла канализация, они чувствуют за версту

      5
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      Рейтинг: +2395

      jek718875 11 часов назад

      В бега пустился, надо подключать интерпол

      4
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