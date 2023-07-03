Семак высказался о ситуации с Венделом: он не вернулся в расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ полузащитника Вендела возвращаться в расположение клуба.

«Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба.

Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок – сам творец своего будущего и своей жизни.

Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть», – сказал Семак.