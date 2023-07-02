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    • Кудряшов – после ухода из «Антальяспора»: «Заканчивать карьеру не собираюсь, вам придется меня еще потерпеть»

    Кудряшов – после ухода из «Антальяспора»: «Заканчивать карьеру не собираюсь, вам придется меня еще потерпеть»

    Защитник Федор Кудряшов стал свободным агентом – контракт с «Антальяспором» истек. Заканчивать карьеру 36-летний игрок не планирует.

    «Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать совсем. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», – сказал Кудряшов.

    • Игрок провел в Анталье 3,5 года.
    • Кудряшов стоит 150 тысяч евро.
    • Он участник домашнего ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4831

      Эном айс 10 часов назад

      Так мало терпеливых осталось..)
      Для члена группы "ногу свело".., так же как и для Феди-"панёнки"..
      Два бесстыжих кретина.

      " Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?». Было смешно. " 2(С)

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