Кудряшов – после ухода из «Антальяспора»: «Заканчивать карьеру не собираюсь, вам придется меня еще потерпеть»

Так мало терпеливых осталось..)
Для члена группы "ногу свело".., так же как и для Феди-"панёнки"..
Два бесстыжих кретина.
" Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?». Было смешно. " 2(С)
Защитник Федор Кудряшов стал свободным агентом – контракт с «Антальяспором» истек. Заканчивать карьеру 36-летний игрок не планирует.
«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать совсем. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», – сказал Кудряшов.
- Игрок провел в Анталье 3,5 года.
- Кудряшов стоит 150 тысяч евро.
- Он участник домашнего ЧМ-2018.