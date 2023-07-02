Кудряшов – после ухода из «Антальяспора»: «Заканчивать карьеру не собираюсь, вам придется меня еще потерпеть»

Защитник Федор Кудряшов стал свободным агентом – контракт с «Антальяспором» истек. Заканчивать карьеру 36-летний игрок не планирует.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать совсем. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», – сказал Кудряшов.