Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Это самая важная победа в карьере»: Тарасов – о титуле в Медиалиге

    «Это самая важная победа в карьере»: Тарасов – о титуле в Медиалиге

    Куратор команды «Родина медиа» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от победы команды в третьем сезоне Медиалиги.

    • В финале в «Лужниках» «Родина медиа» победила 2DROTS (3:1).
    • 2DROTS выиграли 2 последних сезона Медиалиги.
    • Обе команды выступят в Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Заслуженно, наверное. Игра была тяжeлая. В первом тайме не забили свои моменты, но нам воздалось за всe в конце второго – в итоге выиграли. Набрали хороший ход и взяли реванш у 2DROTS. Для меня это очень дорогая победа. Может ли это сравниться с чемпионством или Кубком за «Локомотив»? На данном этапе я не живу прошлым. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», – сказал Тарасов.

    Новости по теме
    «Родина медиа» Тарасова выиграла Медиалигу
    Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол» 9
    «Он хочет очень много денег»: Миранчук может сыграть за медийную команду Тарасова 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 