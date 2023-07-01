«Это самая важная победа в карьере»: Тарасов – о титуле в Медиалиге

Куратор команды «Родина медиа» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от победы команды в третьем сезоне Медиалиги.

В финале в «Лужниках» «Родина медиа» победила 2DROTS (3:1).

2DROTS выиграли 2 последних сезона Медиалиги.

Обе команды выступят в Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Заслуженно, наверное. Игра была тяжeлая. В первом тайме не забили свои моменты, но нам воздалось за всe в конце второго – в итоге выиграли. Набрали хороший ход и взяли реванш у 2DROTS. Для меня это очень дорогая победа. Может ли это сравниться с чемпионством или Кубком за «Локомотив»? На данном этапе я не живу прошлым. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», – сказал Тарасов.