В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что клуб перестал бороться за Коваленко после звонка из «Зенита»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных призвал не искать заговоры в трансфере полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».
– Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита».
– Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.
– Такого не могло быть?
– Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»