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    • В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что клуб перестал бороться за Коваленко после звонка из «Зенита»

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что клуб перестал бороться за Коваленко после звонка из «Зенита»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных призвал не искать заговоры в трансфере полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

    – Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита».

    – Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.

    – Такого не могло быть?

    – Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2023 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18553

      paracetamol 9 часов назад

      Да так себе игрочишка, 20 лямов деревянных хватило бы!

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