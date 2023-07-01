В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что клуб перестал бороться за Коваленко после звонка из «Зенита»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных призвал не искать заговоры в трансфере полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

– Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита».

– Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.

– Такого не могло быть?

– Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай.