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    Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, останется ли Вендел в команде.

    «У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита».

    Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно.

    Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.07.2023 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17708

      Garrincha58 11 часов назад

      тогда почему он до сих пор не вернулся а всё потому что он апофигист и не уважает тех кто его сделал миллионером

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      Рейтинг: +231

      Александр.Т. 12 часов назад

      Рабы?

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