Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, останется ли Вендел в команде.
«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита».
Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно.
Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Чемпионат»