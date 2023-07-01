Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, останется ли Вендел в команде.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита».

Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно.

Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак.