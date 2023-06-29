Рамос мечтает о возвращении в «Севилью», несмотря на два выгодных предложения от саудовских клубов

Судя по всему,ещё не всем ноги переломал в Испании,кому планировал.
Будущее испанского защитника Серхио Рамоса остается неопределенным.
37-летний футболист получил два выгодных предложения из Саудовской Аравии. Сообщалось, что его хотят подписать «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
Однако экс-капитан «Реала» мечтает вернуться в «Севилью», воспитанником которой является.
- Рамос – свободный агент.
- 2 последних сезона он провел в «ПСЖ» (58 матчей, 6 голов, 1 ассист).
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.