Рамос мечтает о возвращении в «Севилью», несмотря на два выгодных предложения от саудовских клубов

Будущее испанского защитника Серхио Рамоса остается неопределенным.

37-летний футболист получил два выгодных предложения из Саудовской Аравии. Сообщалось, что его хотят подписать «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Однако экс-капитан «Реала» мечтает вернуться в «Севилью», воспитанником которой является.