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    • Рамос мечтает о возвращении в «Севилью», несмотря на два выгодных предложения от саудовских клубов

    Рамос мечтает о возвращении в «Севилью», несмотря на два выгодных предложения от саудовских клубов

    Будущее испанского защитника Серхио Рамоса остается неопределенным.

    37-летний футболист получил два выгодных предложения из Саудовской Аравии. Сообщалось, что его хотят подписать «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

    Однако экс-капитан «Реала» мечтает вернуться в «Севилью», воспитанником которой является.

    • Рамос – свободный агент.
    • 2 последних сезона он провел в «ПСЖ» (58 матчей, 6 голов, 1 ассист).
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14692

      playsh 4 часа назад

      Судя по всему,ещё не всем ноги переломал в Испании,кому планировал.

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