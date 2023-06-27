Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

27 июня 2023, 18:18
14

Александр Мостовой убежден, что на современном футбольном рынке его стоимость превысила бы 100 миллионов евро.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке.

А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.

У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы.

Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», – заявил Мостовой.

  • 54-летний экс-футболист поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Большую часть советского этапа карьеры Мостовой провел в «Спартаке» – с 1987 по 1991 год.

Еще по теме:
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо» 2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина 1
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1687881142
прям как проститутка на трассе. : вот если бы я паслась в гостинице "интурист"......
Ответить
Беспонтий
1687881941
две мятых банки из под пива две бутсы обе левые причём вот это было бы красиво за что и кто почём
Ответить
k611
1687882302
Самомнение у человека зашкаливает...
Ответить
R_a_i_n
1687882447
Ему может кто из друзей подскажет, что выглядит он смешно.
Ответить
Купа Купыч
1687882735
Напоминает лягушку из мультфильма.Та тоже все квакала, якала пока ее цапля не склевала.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1687887262
Дешёвых царей не бывает.)))
Ответить
alex1951
1687892635
Не знаю,что он такого феноменального соверши в футболе....НО.... Пи ...з ....деть он мастер....
Ответить
Plyash
1687893959
Сашок скромен,как всегда,до безобразия. После безобразия - опять скромен...
Ответить
Игривый
1687896963
Да кому вообще нужна с_в_и_н_ь_я (и почему это слово вырезается)?
Ответить
Дед otmoros
1687910380
Кокетничает курилка. Его стоимость минимум 1,5 миллиарда , плюс подъёмные. Царь то настоящий!
Ответить
Главные новости
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
1
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
4
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
7
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
8
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Все новости
Все новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
7
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
3
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
8
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
6
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
19
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
18
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
5
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
3
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
11
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
3
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+