Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

Александр Мостовой убежден, что на современном футбольном рынке его стоимость превысила бы 100 миллионов евро.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке.

А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.

У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы.

Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», – заявил Мостовой.