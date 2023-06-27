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    • Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

    Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

    Александр Мостовой убежден, что на современном футбольном рынке его стоимость превысила бы 100 миллионов евро.

    «Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке.

    А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

    Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.

    У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы.

    Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», – заявил Мостовой.

    • 54-летний экс-футболист поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
    • Большую часть советского этапа карьеры Мостовой провел в «Спартаке» – с 1987 по 1991 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11700

      alex1951 33 секунды назад

      Не знаю,что он такого феноменального соверши в футболе....НО.... Пи ...з ....деть он мастер....

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      Рейтинг: +133

      Speedmeister 58 минут назад

      А что не так сказал человек, когда он в одиночку мог разложить 3х защитников Реала и забить гол? Так бы и стоил, много сейчас форвардов таких!?

      0
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      Рейтинг: +24831

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дешёвых царей не бывает.)))

      1
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      Рейтинг: +42

      Игривый 2 часа назад

      Да за свинью никто и 8 бы не дал - вонь одна!

      0
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      Рейтинг: +16

      Айболид 2 часа назад

      Торговля человеческими органами аморальна и незаконна , поэтому Саню никто до сих пор не купил .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Купа Купыч 2 часа назад

      Напоминает лягушку из мультфильма.Та тоже все квакала, якала пока ее цапля не склевала.

      1
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      Рейтинг: +136

      Niklas80 2 часа назад

      Никак не угомонится, клоун.)

      0
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      Рейтинг: +14372

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ему может кто из друзей подскажет, что выглядит он смешно.

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      Рейтинг: +1012

      Riot Zero > R_a_i_n 1 час назад

      Да у него и друзей походу нет.

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      Рейтинг: +918

      k611 2 часа назад

      Самомнение у человека зашкаливает...

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      Рейтинг: +8673

      Беспонтий 2 часа назад

      две мятых банки из под пива
      две бутсы
      обе левые причём
      вот это было бы красиво
      за что и кто почём

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