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    • Первый тренер Иосифова сообщил, где хочет играть Никита в случае ухода из «Вильярреала»

    Первый тренер Иосифова сообщил, где хочет играть Никита в случае ухода из «Вильярреала»

    Владимир Парусов, первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова, подтвердил, что футболист может уйти из испанского клуба.

    «Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Все возможно. Есть вариант, что Никита уйдет из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока.

    В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе», – заявил Парусов.

    • 22-летний вингер выступает за «Вильярреал» с лета 2021 года.
    • На его счету один матч в Примере.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3717

      acor94 4 часа назад

      Судя по количеству матчей можно было написать так: 22 летний вингер не выступает за вильярреал с 2021 года

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