Первый тренер Иосифова сообщил, где хочет играть Никита в случае ухода из «Вильярреала»

Владимир Парусов, первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова, подтвердил, что футболист может уйти из испанского клуба.

«Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Все возможно. Есть вариант, что Никита уйдет из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока.

В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе», – заявил Парусов.