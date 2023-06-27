Первый тренер Иосифова сообщил, где хочет играть Никита в случае ухода из «Вильярреала»

Владимир Парусов, первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова, подтвердил, что футболист может уйти из испанского клуба.
«Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Все возможно. Есть вариант, что Никита уйдет из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока.
В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе», – заявил Парусов.
- 22-летний вингер выступает за «Вильярреал» с лета 2021 года.
- На его счету один матч в Примере.
Источник: Sport24