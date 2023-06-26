Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
В списке по-прежнему лидирует нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
В топ-10 впервые попали Родри («Ман Сити») и Илкай Гюндоган («Барселона»).
Предыдущая версия рейтинга выходила 23 мая.
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Винисиус («Реал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Родри («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- Илкай Гюндоган («Барселона», ранее 11-й);
- Виктор Осимхен («Наполи», ранее 6-й);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
Источник: Goal