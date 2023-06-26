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    • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана

    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана

    Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    В списке по-прежнему лидирует нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

    В топ-10 впервые попали Родри («Ман Сити») и Илкай Гюндоган («Барселона»).

    Предыдущая версия рейтинга выходила 23 мая.

    1. Лионель Месси («Интер Майами»);
    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
    4. Винисиус («Реал»);
    5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    6. Родри («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
    7. Илкай Гюндоган («Барселона», ранее 11-й);
    8. Виктор Осимхен («Наполи», ранее 6-й);
    9. Роберт Левандовски («Барселона»);
    10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1582

      elessar arnor 30 минут назад

      ну такое, словно ватники голосуют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1956

      lek! 52 минуты назад

      2 или 5 должен получить

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 1 час назад

      Или холанду

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 1 час назад

      Дайте де брюйне

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