Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

В списке по-прежнему лидирует нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-10 впервые попали Родри («Ман Сити») и Илкай Гюндоган («Барселона»).

Предыдущая версия рейтинга выходила 23 мая.