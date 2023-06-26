Андрей Мостовой – Кузяеву: «Переходи в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пошутил на тему возможного перехода Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Переходи в «Бешикташ», – написал Мостовой в комментариях под фотографией Кузяева в Париже.

Ранее президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к Кузяеву.