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    Андрей Мостовой – Кузяеву: «Переходи в «Бешикташ»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пошутил на тему возможного перехода Далера Кузяева в «Бешикташ».

    «Переходи в «Бешикташ», – написал Мостовой в комментариях под фотографией Кузяева в Париже.

    Ранее президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к Кузяеву.

    • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
    • Он в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3636

      Axe111 1 час назад

      Это была шутка? А,ну ладно...ахаахпхахпхпхпхпхп как смешно аэахахаахахах шутка ахаахахахпхах

      0
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      Рейтинг: +81

      vaisboston > Axe111 45 минут назад

      Хорош смеяться.Это была не шутка, а злая ирония.Потому как кроме Турции,Эмиратов российским футболерам дороги нет.

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      Рейтинг: +3716

      acor94 2 часа назад

      Ерохина, Кузяева, Адамова, Бакаева и прочий шлак всех в Сочи.

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      Рейтинг: +81

      vaisboston > acor94 48 минут назад

      А тебя на фронт.

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