Андрей Мостовой – Кузяеву: «Переходи в «Бешикташ»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пошутил на тему возможного перехода Далера Кузяева в «Бешикташ».
«Переходи в «Бешикташ», – написал Мостовой в комментариях под фотографией Кузяева в Париже.
Ранее президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к Кузяеву.
- Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
- Он в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.