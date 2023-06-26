Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Турецкий топ-клуб подтвердил интерес к Кузяеву

    Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

    «Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», – сказал Чеби.

    • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
    • Он был в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

    Новости по теме
    Андрей Мостовой – Кузяеву: «Переходи в «Бешикташ» 4
    Кузяев определился со своим будущим 9
    Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита» 14
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12766

      Вомбат 3 часа назад

      Интерес есть, но не настолько, чтобы давать ему 2 млн евро зарплаты и подписной бонус 1 млн евро. Так что скорее всего в Бешикташе его не будет. Но говорят, что он готов поехать во Францию на меньшую зарплату. Так что скорее всего, в Зените он не останется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 