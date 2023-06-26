Турецкий топ-клуб подтвердил интерес к Кузяеву

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», – сказал Чеби.