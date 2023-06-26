Турецкий топ-клуб подтвердил интерес к Кузяеву

Интерес есть, но не настолько, чтобы давать ему 2 млн евро зарплаты и подписной бонус 1 млн евро. Так что скорее всего в Бешикташе его не будет. Но говорят, что он готов поехать во Францию на меньшую зарплату. Так что скорее всего, в Зените он не останется.
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.
«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», – сказал Чеби.
- Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
- Он был в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.