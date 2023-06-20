Джеррард отказал саудовскому клубу

Стивен Джеррард ответил отказом на предложение возглавить «Аль-Иттифак».
«Меня пригласили [в Саудовскую Аравию], чтобы обсудить возможное сотрудничество, поэтому я приехал туда.
Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – сказал 43-летний англичанин.
- Джеррарда уволили из «Астон Виллы» в октябре 2022 года.
- Сообщалось, что в его назначении заинтересован «Лестер».
- «Аль-Иттифак» финишировал на 7-м месте в прошедшем чемпионате Саудовской Аравии.
Источник: BBC