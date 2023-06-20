Джеррард отказал саудовскому клубу

Стивен Джеррард ответил отказом на предложение возглавить «Аль-Иттифак».

«Меня пригласили [в Саудовскую Аравию], чтобы обсудить возможное сотрудничество, поэтому я приехал туда.

Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – сказал 43-летний англичанин.