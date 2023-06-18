Сторожук – о Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на критику Магомеда-Шапи Сулейманова. Тому не нравилась двуличность Сторожука.

«Как я могу так делать, говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов, при чем тут вообще Ахметов? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. У меня с Ильзатом Ахметовым прекрасные отношения, я его уважаю и считаю мужчиной.

У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я понимаю это и не хочу акцентировать внимание на Шапи.

Я до сей поры его уважал и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой и не надо никуда приплетать других», – сказал Сторожук.