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    Сторожук – о Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на критику Магомеда-Шапи Сулейманова. Тому не нравилась двуличность Сторожука.

    «Как я могу так делать, говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов, при чем тут вообще Ахметов? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. У меня с Ильзатом Ахметовым прекрасные отношения, я его уважаю и считаю мужчиной.

    У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я понимаю это и не хочу акцентировать внимание на Шапи.

    Я до сей поры его уважал и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой и не надо никуда приплетать других», – сказал Сторожук.

    • Сторожук сейчас в тульском «Арсенале».
    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • Он интересен «Рубину».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      vaisboston 11 минут назад

      А Сторожук хуже обиженной бабы )))

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      Рейтинг: +62

      Купа Купыч 16 минут назад

      Шапи прав на 100 %.Жук про настоящего мужчину лопочет.Так ты сам поступи,как настоящий мужчина.Опустил Арсенал на самое днище недотренер, так напиши заявление и уйди.

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