Шапи объяснил, почему уезжал в аренду в Израиль

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что заставило его уйти в аренду в «Хапоэль» (Беер-Шева) год назад.

«Не жалел, что ушeл в аренду. Боролся с «Хапоэлем» за чемпионство, играл в еврокубках против «Вильярреала», «Леха», «Аустрии», чувствовал азарт и интерес. Будь тренер правдивее в определeнных вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило – в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Да и Ильзат Ахметов при Александре Сторожуке особо не играл, если посмотреть статистику. Были матчи, когда он выглядел здорово, но его меняли после перерыва. Или выпускали в следующей игре на две-три минуты.

Я полностью выполнял программу сборов, не пропустил ни одной тренировки, делал всe, что говорили. Моe игровое время определять не мне, но были и нефутбольные, человеческие моменты. Мужчина должен говорить определeнные вещи в лицо, а не другим людям. Особенно, если он тренер, я так считаю», – сказал Шапи.