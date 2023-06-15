Лига наций. Испания победила Италию (2:1) и стала вторым финалистом турнира

В Энсхеде завершился второй полуфинальный матч Лиги наций.

Испания обыграла Италию со счетом 2:1 и прошла дальше.

Голы забивали Йереми Пино и Хоселу у испанцев, а также Чиро Иммобиле – у итальянцев.

В финале Лиги наций Испания встретится с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 18 июня.

Лига наций. 1/2 финала

Испания – Италия – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пино, 3; 1:1 – Иммобиле (с пенальти), 11; 2:1 – Хоселу, 88.

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