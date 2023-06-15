Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Лига наций. Испания победила Италию (2:1) и стала вторым финалистом турнира

    Лига наций. Испания победила Италию (2:1) и стала вторым финалистом турнира

    В Энсхеде завершился второй полуфинальный матч Лиги наций.

    Испания обыграла Италию со счетом 2:1 и прошла дальше.

    Голы забивали Йереми Пино и Хоселу у испанцев, а также Чиро Иммобиле – у итальянцев.

    В финале Лиги наций Испания встретится с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 18 июня.

    Лига наций. 1/2 финала

    Испания – Италия – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Пино, 3; 1:1 – Иммобиле (с пенальти), 11; 2:1 – Хоселу, 88.

    Календарь Лиги наций

    Результаты Лиги наций

    Новости по теме
    Испания – Италия: стартовые составы на 1/2 финала Лиги наций
    Лига наций. Хорватия в дополнительное время победила Нидерланды в Роттердаме (4:2) и вышла в финал 2
    Опубликована заявка сборной Испании на финал четырех Лиги наций 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2023 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11697

      alex1951 39 минут назад

      2:1 .......это СУПЕР наглый Офсайд! Словенца на пороховую бочку...Не хрен цацкаться!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 