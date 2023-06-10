Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России

Роман Широков рассказал, что желает «Краснодару» победить ЦСКА в Суперфинале Fonbet Кубка России.

«Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого и для всей его команды это очень важно.

И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей. И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – заявил Широков.