Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России

Широкова из списков ЦСКА вычеркнуть, все его фотографии из клуба - на помойку.
Роман Широков рассказал, что желает «Краснодару» победить ЦСКА в Суперфинале Fonbet Кубка России.
«Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого и для всей его команды это очень важно.
И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей. И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – заявил Широков.
- ЦСКА и «Краснодар» сыграют воскресенье, 11 июня.
- Место проведения Суперфинала – «Лужники» (Москва).