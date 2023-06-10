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    • Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Роман Широков рассказал, что желает «Краснодару» победить ЦСКА в Суперфинале Fonbet Кубка России.

    «Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого и для всей его команды это очень важно.

    И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей. И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – заявил Широков.

    • ЦСКА и «Краснодар» сыграют воскресенье, 11 июня.
    • Место проведения Суперфинала – «Лужники» (Москва).

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1471

      Таврида 28 минут назад

      Широкова из списков ЦСКА вычеркнуть, все его фотографии из клуба - на помойку.

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