Евсеев высказался о победе «Факела» над «Енисеем» в первом стыковом матче

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги выигранного матча с «Енисеем».

Воронежцы победили в Красноярске со счетом 1:0.

Команды ведут борьбу за место в РПЛ на следующий сезон.

Ответная встреча – 10 июня в 17:30 мск.

«В любом матче непросто, все понимают, что цена ошибки очень велика: ты остаешься в РПЛ или вылетаешь. Ребята терпели, играли, могли раньше забивать. Но мы выиграли только первый тайм, предстоит еще второй.

Хорошо атакующая команда «Енисей» – ноль моментов. Я играл против «Енисея» с предыдущей командой ФНЛ. Все понимают силу «Енисея» на этом прекрасном поле.

Может быть, хают манеж, но поле тут хорошее, позволяет играть, поэтому «Енисей» выбрал такой стиль, он нравится болельщикам.

Нам оставалось только добавить агрессии, чтобы нивелировать лучшие стороны техничных игроков», – сказал Евсеев.