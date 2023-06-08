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    • Евсеев высказался о победе «Факела» над «Енисеем» в первом стыковом матче

    Евсеев высказался о победе «Факела» над «Енисеем» в первом стыковом матче

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги выигранного матча с «Енисеем».

    • Воронежцы победили в Красноярске со счетом 1:0.
    • Команды ведут борьбу за место в РПЛ на следующий сезон.
    • Ответная встреча – 10 июня в 17:30 мск.

    «В любом матче непросто, все понимают, что цена ошибки очень велика: ты остаешься в РПЛ или вылетаешь. Ребята терпели, играли, могли раньше забивать. Но мы выиграли только первый тайм, предстоит еще второй.

    Хорошо атакующая команда «Енисей» – ноль моментов. Я играл против «Енисея» с предыдущей командой ФНЛ. Все понимают силу «Енисея» на этом прекрасном поле.

    Может быть, хают манеж, но поле тут хорошее, позволяет играть, поэтому «Енисей» выбрал такой стиль, он нравится болельщикам.

    Нам оставалось только добавить агрессии, чтобы нивелировать лучшие стороны техничных игроков», – сказал Евсеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12711

      Вомбат 42 минуты назад

      Все уже ясно - Факел намного сильнее Енисея, и я буду удивлен, если дома он не выиграет крупно.

      0
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      Рейтинг: +4241

      Ziklop 5 часов назад

      еще ничего не решено

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      Ниф-Ниф 8 часов назад

      Всё по делу.

      2
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