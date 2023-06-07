Стыки РПЛ. «Пари НН» разгромил на выезде «Родину» – 3:0

Кто ж букмекеров из РПЛ выгонит? Это дерьмо и дальше будет в высшей лиге, пока кому то из вышестоящих не надоест. Впрочем и Родине делать нехер, Аланию суки зажали.
«Пари НН» крупно обыграл «Родину» (3:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.
Голы забили Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.
Ответная встреча пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.
Россия. РПЛ. Переходные матчи. Первый матч
Родина (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Севикян, 10; 0:2 – Яковлев, 57; 0:3 – Шарипов, 90+2.