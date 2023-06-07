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    Стыки РПЛ. «Пари НН» разгромил на выезде «Родину» – 3:0

    «Пари НН» крупно обыграл «Родину» (3:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

    Голы забили Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.

    Ответная встреча пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.

    Россия. РПЛ. Переходные матчи. Первый матч

    Родина (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Севикян, 10; 0:2 – Яковлев, 57; 0:3 – Шарипов, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.06.2023 19:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1896

      Fialet 9 часов назад

      Кто ж букмекеров из РПЛ выгонит? Это дерьмо и дальше будет в высшей лиге, пока кому то из вышестоящих не надоест. Впрочем и Родине делать нехер, Аланию суки зажали.

      1
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      Рейтинг: +101659

      zigbert 10 часов назад

      Класс игроков Пари НН просматривался но после первого пропущенного мяча Родина на некоторое время захватила преимущество, создав несколько выгодных голевых моментов. Гол Яковлева пожалуй стал решающим.
      Пари НН практически решил для себя поставленную задачу сохранить прописку в РПЛ. Пари НН с победой!

      1
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      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 10 часов назад

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +68196

      portero 11 часов назад

      Ну почти всё решено, но надо помнить как Оренбург умудрился вылететь, забыв выйти на ответную домашку и отправились в пердив...
      Чуйка подвела ставочка не зашла.

      1
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      Рейтинг: +2504

      моэм 11 часов назад

      Стык для "Родины" оказался неожиданным сюрпризом , и им пришлось сдавать билеты на курорты и срочно собираться на две игры из за того что "выключили" Аланию....они были просто не готовы , а будь игра плановой , 0-3 точно не было бы , Парфёнова мы уже знаем как крепкого тренера .

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      Рейтинг: +15039

      Алексей З 12 часов назад

      Всё предсказуемо.

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      Рейтинг: +4588

      Эном айс 12 часов назад

      А Алания вынесла бы НаНайцев вперёд ногами..(

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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 > Эном айс 11 часов назад

      Ну, это ещё бабушка надвое сказала: не ТА Алания, когда Заур Хапов на воротах стоял. Да и в ФНЛ они не 1-2 места заняли, что само по себе уже о многом говорит.

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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 12 часов назад

      Мои поздравления Серёже Юрану!
      Неплохо. Весьма.
      Парфеновско-ковтуновско-бесчастновская Родина и не планировала выход в РПЛ, но помогло отстранение Алании. А игроки и тренерский штаб от такого счастья обалдел. И фсё!
      Желаю Пари НН дома спокойно довести эти стыковые матчи до логического конца.

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      Рейтинг: +14559

      Skull_Boy 12 часов назад

      Юран пришел, увидел и спас команду

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      Рейтинг: +17660

      Garrincha58 12 часов назад

      так и должно быть только не понятно почему Родине дали разрешение на стыковые матчи разве можно на таком стадионе проводить матчи РПЛ да ещё раздевалка в какой то бане где на трибуне сидит Глушаков может это его баня

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