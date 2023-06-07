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    Федотов: «Миранчук в ЦСКА? Подумаем»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не исключил появления в клубе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

    – Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, скажите, был бы вам интересен Антон как игрок?

    – Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».

    – Ну, тут формулировка другая.

    – При любой формулировке, поверьте, будет так. Трансферы любят тишину.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • В минувшем сезоне игрок провел 34 матча, забил 11 голов, сделал 6 ассистов.
    • Антон стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик 4 часа назад

      Не нужно это чудо в ЦСКА!!! Шлака без него хватает

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      Рейтинг: +25112

      bset 6 часов назад

      Там в шорт-листах ЦСКА половина Локо и наоборот. Конечно, все отслеживают всех. Но могут как клубы не отпустить, так и игроки не согласиться на переход. Например, идет условие "Мы тебя берем, но у нас на твоей позиции есть железный игрок основы" и игрок отказывается. Так что все эти разговоры только для пофантазировать.

      0
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      Рейтинг: +1206

      SLADE2019 8 часов назад

      И этот про то, что трансферы тишину любят. Ни одного такого не знаю нормального трансфера.

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      Рейтинг: +9133

      vladik12 > SLADE2019 8 часов назад

      Например, "Динамо" завезло Нгамале без единого инсайда о трансфере.

      1
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      Рейтинг: +1206

      SLADE2019 > vladik12 7 часов назад

      Во-во. Яркое подтверждение.

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