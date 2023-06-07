Федотов: «Миранчук в ЦСКА? Подумаем»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не исключил появления в клубе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
– Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, скажите, был бы вам интересен Антон как игрок?
– Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».
– Ну, тут формулировка другая.
– При любой формулировке, поверьте, будет так. Трансферы любят тишину.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- В минувшем сезоне игрок провел 34 матча, забил 11 голов, сделал 6 ассистов.
- Антон стоит 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»