Федотов: «Миранчук в ЦСКА? Подумаем»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не исключил появления в клубе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

– Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, скажите, был бы вам интересен Антон как игрок?

– Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».

– Ну, тут формулировка другая.

– При любой формулировке, поверьте, будет так. Трансферы любят тишину.