Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

35 лет какая барса да и Бенфика вроде футболистов под закат карьеры не берет
Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба.
«Я ухожу со спокойной душой, потому что отдал всe, чтобы помочь клубу завоeвывать титулы, но не получилось.
Ухожу с горьким привкусом неудачи. Спасибо партнерам за любовь, которую вы дарили мне с первого дня. Я всегда чувствовал себя как дома», – написал Ди Мария в соцсетях.
- Аргентинец в этом сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
- Сообщалось, что подписать 35-летнего Ди Марию хотят «Барса», «Бенфика» и «Галатасарай».