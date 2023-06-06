Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба.
«Я ухожу со спокойной душой, потому что отдал всe, чтобы помочь клубу завоeвывать титулы, но не получилось.
Ухожу с горьким привкусом неудачи. Спасибо партнерам за любовь, которую вы дарили мне с первого дня. Я всегда чувствовал себя как дома», – написал Ди Мария в соцсетях.
- Аргентинец в этом сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
- Сообщалось, что подписать 35-летнего Ди Марию хотят «Барса», «Бенфика» и «Галатасарай».
Источник: «Бомбардир»