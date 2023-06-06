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Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

6 июня 2023, 20:26
1

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба.

«Я ухожу со спокойной душой, потому что отдал всe, чтобы помочь клубу завоeвывать титулы, но не получилось.

Ухожу с горьким привкусом неудачи. Спасибо партнерам за любовь, которую вы дарили мне с первого дня. Я всегда чувствовал себя как дома», – написал Ди Мария в соцсетях.

  • Аргентинец в этом сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
  • Сообщалось, что подписать 35-летнего Ди Марию хотят «Барса», «Бенфика» и «Галатасарай».

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Ди Мария Анхель
Комментарии (1)
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Александр.Т.
1686077901
35 лет какая барса да и Бенфика вроде футболистов под закат карьеры не берет
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