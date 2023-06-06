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    • Футболист «Манчестер Юнайтед», купленный за 95 миллионов, обвинен в домашнем насилии

    Футболист «Манчестер Юнайтед», купленный за 95 миллионов, обвинен в домашнем насилии

    Диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин обратилась в полицию Сан-Паулу с жалобой на вингера «МЮ» Антони.

    Девушка обвинила 23-летнего футболиста в домашнем насилии.

    По словам потерпевшей, Антони угрожал ей и нанес телесные повреждения. Это якобы произошло 20 мая.

    Габриэла Каваллин потребовала принятия срочных мер по ее защите и проведения судебно-медицинской экспертизы.

    • «Манчестер Юнайтед» в августе купил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро.
    • В составе английской команды он провел 44 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Globo Esporte

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    06.06.2023 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      paketiwe 6 часов назад

      Беда с правыми вингерами у МЮ, сначала Гринвуд, супер талантливый чел, который только-только раскрылся и убрали пацана. Теперь Антони туда же хотят.

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      Рейтинг: +6185

      AtticusFinch 8 часов назад

      Это якобы произошло 20 мая. а чего 3 недели ждала? он видимо послал её и она решила деньжат срубить!какая судебная экспертиза спустя 3 недели?

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