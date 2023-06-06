Футболист «Манчестер Юнайтед», купленный за 95 миллионов, обвинен в домашнем насилии

Диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин обратилась в полицию Сан-Паулу с жалобой на вингера «МЮ» Антони.
Девушка обвинила 23-летнего футболиста в домашнем насилии.
По словам потерпевшей, Антони угрожал ей и нанес телесные повреждения. Это якобы произошло 20 мая.
Габриэла Каваллин потребовала принятия срочных мер по ее защите и проведения судебно-медицинской экспертизы.
- «Манчестер Юнайтед» в августе купил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро.
- В составе английской команды он провел 44 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
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Источник: Globo Esporte