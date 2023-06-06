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    Три игрока «Реала» – в сборной сезона Примеры от WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную Примеры по итогам сезона-2022/23.

    В состав попали четыре футболиста «Барселоны», три игрока «Реала», два игрока «Атлетико» и по одному футболисту «Кадиса» и «Сельты».

    Вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис»);

    Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Хосе Хименес («Атлетико»), Хави Галан («Сельта»);

    Полузащитники: Родриго («Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Педри («Барселона»), Винисиус («Реал»);

    Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»).

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    Источник: WhoScored

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    06.06.2023 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12543

      DeStar 15 часов назад

      1. почему некоторые имена на русском?)
      2. где всеми "хваленый лучший в мире" араухо?
      3. Причем реально где араухо, уже без стеба) мне кажется он мог бы быть вместо милитао
      а вот кунде что тут забыл - хз

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