Три игрока «Реала» – в сборной сезона Примеры от WhoScored

1. почему некоторые имена на русском?)
2. где всеми "хваленый лучший в мире" араухо?
3. Причем реально где араухо, уже без стеба) мне кажется он мог бы быть вместо милитао
а вот кунде что тут забыл - хз
Портал WhoScored составил символическую сборную Примеры по итогам сезона-2022/23.
В состав попали четыре футболиста «Барселоны», три игрока «Реала», два игрока «Атлетико» и по одному футболисту «Кадиса» и «Сельты».
Вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис»);
Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Хосе Хименес («Атлетико»), Хави Галан («Сельта»);
Полузащитники: Родриго («Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Педри («Барселона»), Винисиус («Реал»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»).