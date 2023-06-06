Три игрока «Реала» – в сборной сезона Примеры от WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную Примеры по итогам сезона-2022/23.

В состав попали четыре футболиста «Барселоны», три игрока «Реала», два игрока «Атлетико» и по одному футболисту «Кадиса» и «Сельты».

Вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис»);

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Хосе Хименес («Атлетико»), Хави Галан («Сельта»);

Полузащитники: Родриго («Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Педри («Барселона»), Винисиус («Реал»);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»).