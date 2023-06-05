Аршавин заявил, что только один российский тренер востребован в Европе

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем тренере петербургского клуба Сергея Семака.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», – заявил Аршавин.