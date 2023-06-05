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    • Аршавин заявил, что только один российский тренер востребован в Европе

    Аршавин заявил, что только один российский тренер востребован в Европе

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем тренере петербургского клуба Сергея Семака.

    «Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

    Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», – заявил Аршавин.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • При нем «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.06.2023 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12710

      Вомбат 10 часов назад

      Черчесов востребован на уровне Венгрии. И только потому, что уехал туда до того, как. Федотов, Галактионов и Карпин сильнее Черчесова, а не востребованы они потому что находятся в России,то есть вне медийного футбольного пространства Европы.

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      Рейтинг: +6483

      Enter2006 13 часов назад

      А когда были востребованы "говорящие головы"?
      Хоть куклу поставь, там другие решают и все это знают.

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      Рейтинг: +1490

      Болотоход 14 часов назад

      Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита

      А кому нужен этот физрук???

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      Рейтинг: +3687

      acor94 > Болотоход 13 часов назад

      Вон Химки вылетели, надо поднимать)))

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      Рейтинг: +25

      upiter535 > Болотоход 11 часов назад

      Этот "физрук"вдул всем командам с тренерами аж 5 раз!

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      Рейтинг: +1881

      Fialet > upiter535 11 часов назад

      Вдул всем Газпром, тренер у них сейчас - это что то типа удобной мебели. Симаг удобен, не в своё дело не лезет.

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