Черчесов востребован на уровне Венгрии. И только потому, что уехал туда до того, как. Федотов, Галактионов и Карпин сильнее Черчесова, а не востребованы они потому что находятся в России,то есть вне медийного футбольного пространства Европы.
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем тренере петербургского клуба Сергея Семака.
«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.
Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», – заявил Аршавин.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.