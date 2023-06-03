На матче «Оренбург» – «Динамо» отменили Fan ID

Фанаты «Динамо» прошли на матч с «Оренбургом» без Fan ID. Об этом сообщил бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«В Оренбурге на матче «Оренбург» – «Динамо» отменили карту болельщика. Перед игрой у всех завис портал Госуслуги, в итоге гостей завели без билетов и без предъявления карты болельщика. Госуслуги, кстати, до сих пор массово висят», – написал Шпрыгин.