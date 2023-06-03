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    На матче «Оренбург» – «Динамо» отменили Fan ID

    Фанаты «Динамо» прошли на матч с «Оренбургом» без Fan ID. Об этом сообщил бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

    «В Оренбурге на матче «Оренбург»«Динамо» отменили карту болельщика. Перед игрой у всех завис портал Госуслуги, в итоге гостей завели без билетов и без предъявления карты болельщика. Госуслуги, кстати, до сих пор массово висят», – написал Шпрыгин.

    • Матч проходит на стадионе «Газовик».
    • «Оренбург» обыгрывает «Динамо» со счетом 2:0.

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    Источник: телеграм-канал Александра Шпрыгина

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    03.06.2023 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33904

      oyabun 4 часа назад

      И вроде ничего не случилось. Небо не упало на землю. Так почему бы не отменить наконе этот идиотский Fan ID? Который на данный момент кроме нашей страны, действует еще всего в нескольких. Остальные все же оказались умнее.

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