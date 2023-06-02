УЕФА определился с участием в финале ЛЧ судьи Марциняка, уличенного в связи с ультраправым политиком

Шимон Марциняк остался главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
В УЕФА решили не применять санкции в отношении польского судьи.
- Марциняка уличили в связи с ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.
- Он поучаствовал в мероприятии, организованном польским радикалом.
«После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.
После заявления Марциняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марциняк выполнит свою роль арбитра финала Лиги чемпионов 2023 года», – говорится в заявлении УЕФА.
Польский рефери объяснил, что его ввели в заблуждение, и он не знал о принадлежности мероприятия к ультраправому движению.
- «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
- Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
- Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.
Источник: сайт УЕФА