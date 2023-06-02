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    • УЕФА определился с участием в финале ЛЧ судьи Марциняка, уличенного в связи с ультраправым политиком

    УЕФА определился с участием в финале ЛЧ судьи Марциняка, уличенного в связи с ультраправым политиком

    Шимон Марциняк остался главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    В УЕФА решили не применять санкции в отношении польского судьи.

    • Марциняка уличили в связи с ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.
    • Он поучаствовал в мероприятии, организованном польским радикалом.

    «После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.

    После заявления Марциняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марциняк выполнит свою роль арбитра финала Лиги чемпионов 2023 года», – говорится в заявлении УЕФА.

    Польский рефери объяснил, что его ввели в заблуждение, и он не знал о принадлежности мероприятия к ультраправому движению.

    • «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
    • Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
    • Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.

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    Источник: сайт УЕФА

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    02.06.2023 13:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +880

      Solist345345 18 часов назад

      Я не я и хата не моя.

      0
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      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy 20 часов назад

      Ох как все тут политизировано

      0
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 21 час назад

      УЕФА поверило ПОЛЯКУ? Ну ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +4687

      Бомбардиръ 22 часа назад

      Кажется, с Европой всё покончено у нас. А то в случае нашего возвращения к ним они начнут придираться к нашим, почему ты гомофоб, почему ты антисемит и т.д.

      0
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > Бомбардиръ 20 часов назад

      Европа делает вид, что России не существует. Но это НИЧЕГО не значит. Россия есть и будет, и с этим ничего не поделать. Подует ветер в другую сторону, и все, кто сейчас голосует за санкции встанут в очередь, чтобы их отменить. Когда рванет в Пиндосии(очень скоро), весь мир изменится.

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      Рейтинг: +12679

      Вомбат 22 часа назад

      Какая разница с кем он контактирует - с Менценом или Хренценом, если он лучший (на данный момент) судья в мире? Никогда никому не подсуживал (в Польше он такой один), ошибается реже всех. Очень трудный финал ЧМ отсудил безупречно. Можно, конечно, назначить Тейлора или Маккели, у которых безупречное резюме, только ведь они наверняка испортят игру.

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > Вомбат 21 час назад

      Какая разница, ударил Промес брата ножом или нет? Какая разница, троговал Промес наркотой или нет? Ведь главное, что Промес за спартак забивает? А то, что за Спартака стыдно всем, это без разницы. Трясет Соболь членом с экрана телевизора на всю страну. И тоже ничего страшного? Ведь Соболь тоже забивает. ПОЗОРНЫЙ это подход. Фуууууууууууу.......(((((((

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      Рейтинг: +2235

      jek718875 22 часа назад

      Всё он знал, маленькое дитя, теперь прикидывается, овечкой

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