Слуцкий назвал лучших игроков РПЛ на своих позициях

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал лучших игроков и тренера РПЛ в сезоне-2022/23.

«За кого я голосовал бы из предложенных? Малком – лучший нападающий. Эдуард Сперцян – лучший полузащитник. Защитник сезона – Мойзес, вратарь – Игорь Акинфеев.

Тренером сезона выберу Сергея Семака», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».