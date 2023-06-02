Слуцкий назвал лучших игроков РПЛ на своих позициях

Сказал на коммент-шоу, а почему источник чемпионат?
Бомбардир ну вы просто дно прошибаете.
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал лучших игроков и тренера РПЛ в сезоне-2022/23.
«За кого я голосовал бы из предложенных? Малком – лучший нападающий. Эдуард Сперцян – лучший полузащитник. Защитник сезона – Мойзес, вратарь – Игорь Акинфеев.
Тренером сезона выберу Сергея Семака», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- Чемпионом России досрочно стал «Зенит».
- Слуцкий без работы с ноября 2022 года, когда его уволили из «Рубина».