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    Слуцкий назвал лучших игроков РПЛ на своих позициях

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал лучших игроков и тренера РПЛ в сезоне-2022/23.

    «За кого я голосовал бы из предложенных? Малком – лучший нападающий. Эдуард Сперцян – лучший полузащитник. Защитник сезона – Мойзес, вратарь – Игорь Акинфеев.

    Тренером сезона выберу Сергея Семака», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • Чемпионом России досрочно стал «Зенит».
    • Слуцкий без работы с ноября 2022 года, когда его уволили из «Рубина».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2023 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 22 часа назад

      Сказал на коммент-шоу, а почему источник чемпионат?
      Бомбардир ну вы просто дно прошибаете.

      0
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      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 2 июня, 11:19

      Более-менее объективно.

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