Назван лучший игрок финала Лиги Европы

Технические наблюдатели УЕФА определили лучшего игрока финального матча ЛЕ.

Это вратарь «Севильи» Яссин Буну, отразивший в серии с «Ромой» два пенальти.

«Сейвы 32-летнего вратаря в серии пенальти стали определяющими. Голкипер отразил удары Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса, а «Севилья» выиграла по пенальти 4:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время», – говорится в пресс-релизе УЕФА.