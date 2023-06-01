Назван лучший игрок финала Лиги Европы

Технические наблюдатели УЕФА определили лучшего игрока финального матча ЛЕ.
Это вратарь «Севильи» Яссин Буну, отразивший в серии с «Ромой» два пенальти.
«Сейвы 32-летнего вратаря в серии пенальти стали определяющими. Голкипер отразил удары Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса, а «Севилья» выиграла по пенальти 4:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время», – говорится в пресс-релизе УЕФА.
- «Севилья» выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА в 7-й раз.
- Для Буну это 2-я победа в турнире. Ранее он брал трофей в 2020 году.
Источник: сайт УЕФА