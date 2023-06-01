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    Назван лучший игрок финала Лиги Европы

    Технические наблюдатели УЕФА определили лучшего игрока финального матча ЛЕ.

    Это вратарь «Севильи» Яссин Буну, отразивший в серии с «Ромой» два пенальти.

    «Сейвы 32-летнего вратаря в серии пенальти стали определяющими. Голкипер отразил удары Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса, а «Севилья» выиграла по пенальти 4:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время», – говорится в пресс-релизе УЕФА.

    • «Севилья» выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА в 7-й раз.
    • Для Буну это 2-я победа в турнире. Ранее он брал трофей в 2020 году.

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    Источник: сайт УЕФА

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    01.06.2023 07:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 10:04

      когда вратарь лучший значит финал скучный его развеселили судьи из АПЛ и только

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101623

      zigbert 1 июня, 09:31

      Отличный вратарь. Севилья своей победой во многом обязана ему.

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