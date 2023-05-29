«Охренеть, e-моe!»: первая реакция Зиньковского на освобождение Ларина из тюрьмы

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своей первой реакции на освобождение экс‑директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы.

«Мягко говоря, я вообще охренел – это был один из самых счастливых дней за последний год или два. Я пришeл с тренировки, увидел новость… Мне ещe люди написали. И я такой – e-моe, охренеть. Наконец-то! Это были первые эмоции. Так резко всe случилось. Приходишь с тренировки и резко – бам!

Все обрадовались, как и все счастливы. Знаю, что Николай Юрьевич уехал в Нижний Новгород играть за «Броуков» (медиафутбольная команда – прим. «Бомбардира»).

Не знаю, сыграл или нет. Но он там с ними. Сейчас уже в Воронеже. Потихоньку возвращается в футбол. Мы все за него переживали: теперь счастливы, что он с нами», – сказал Зиньковский.