«Охренеть, e-моe!»: первая реакция Зиньковского на освобождение Ларина из тюрьмы

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своей первой реакции на освобождение экс‑директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы.
«Мягко говоря, я вообще охренел – это был один из самых счастливых дней за последний год или два. Я пришeл с тренировки, увидел новость… Мне ещe люди написали. И я такой – e-моe, охренеть. Наконец-то! Это были первые эмоции. Так резко всe случилось. Приходишь с тренировки и резко – бам!
Все обрадовались, как и все счастливы. Знаю, что Николай Юрьевич уехал в Нижний Новгород играть за «Броуков» (медиафутбольная команда – прим. «Бомбардира»).
Не знаю, сыграл или нет. Но он там с ними. Сейчас уже в Воронеже. Потихоньку возвращается в футбол. Мы все за него переживали: теперь счастливы, что он с нами», – сказал Зиньковский.
- Ларин должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.