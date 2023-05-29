Аршавин оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита»

Андрей Аршавин считает, что вызов в сборную Бразилии повышает шансы Малкома покинуть «Зенит» грядущим летом.

«Для меня это (вызов Малкома) неожиданно, с другой стороны, заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьет гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся.

Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать.

Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», – сказал Аршавин.