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    Аршавин оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита»

    Андрей Аршавин считает, что вызов в сборную Бразилии повышает шансы Малкома покинуть «Зенит» грядущим летом.

    «Для меня это (вызов Малкома) неожиданно, с другой стороны, заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьет гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся.

    Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать.

    Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», – сказал Аршавин.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Сообщалось, что бразилец интересен «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.
    • «Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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