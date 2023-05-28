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    Малком вызван в сборную Бразилии на июньские матчи

    Сборная Бразилии в твиттере опубликовала состав на июньские товарищеские матчи. В него попал нападающий «Зенита» Малком.

    Также в составе бразильцев бывший латераль «Спартака» Айртон, который сейчас выступает за «Фламенго».

    • В июне бразильцы сыграют с Гвинеей и Сенегалом (20 июня).
    • Малком с 23 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Игрок уже в отпуске в Бразилии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 11 минут назад

      а как же паспорт и играть за Россию видать куку сыграет один матч и всё да и не особо верилось что он когда то будет играть за нас с условными Киргизией или Казахстаном

      0
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      Рейтинг: +5189

      Питерский князь 56 минут назад

      Помнится мне, что мясные крысы кричали громче всех, что Малком ни о чем.
      Говорили, что скорее всего Промес будет играть в сборной Бразилии.
      В вашем стане сегодня родилась еще одна рыжая мотня.
      :))))

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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 1 час назад

      после такого тяжёлого сезона в особенности в Европе зачем эти товарняки непонятно

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      Рейтинг: +908

      Номэд 1 час назад

      Лавку полирнёт.

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