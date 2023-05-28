Малком вызван в сборную Бразилии на июньские матчи

а как же паспорт и играть за Россию видать куку сыграет один матч и всё да и не особо верилось что он когда то будет играть за нас с условными Киргизией или Казахстаном
Сборная Бразилии в твиттере опубликовала состав на июньские товарищеские матчи. В него попал нападающий «Зенита» Малком.
Также в составе бразильцев бывший латераль «Спартака» Айртон, который сейчас выступает за «Фламенго».
- В июне бразильцы сыграют с Гвинеей и Сенегалом (20 июня).
- Малком с 23 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
- Игрок уже в отпуске в Бразилии.