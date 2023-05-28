Игрок «Лутона» прошел с клубом путь от Д5 до АПЛ, став 1-м таким футболистом

Как говорил наш физрук:"МУЖЧИНА!"А не всякие там содомиты рОнальды!!!
«Лутон» накануне вышел в АПЛ, выиграв плей-офф Чемпионшипа. Лутонцы за девять лет прошли путь от Национальной конференции (пятый по силе дивизион) до АПЛ.
Весь этот путь с «Лутоном» прошел полузащитник Пелли-Раддок Мпанцу. Он стал первым игроком, который с одной командой дошел до АПЛ из Национальной конференции.
- В финале Чемпионшипа лутонцы в серии пенальти победили «Ковентри».
- У «Лутона» стадион на 10 тысяч зрителей.
- Команды не было в высшем дивизионе 32 года.