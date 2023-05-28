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    • Игрок «Лутона» прошел с клубом путь от Д5 до АПЛ, став 1-м таким футболистом

    Игрок «Лутона» прошел с клубом путь от Д5 до АПЛ, став 1-м таким футболистом

    «Лутон» накануне вышел в АПЛ, выиграв плей-офф Чемпионшипа. Лутонцы за девять лет прошли путь от Национальной конференции (пятый по силе дивизион) до АПЛ.

    Весь этот путь с «Лутоном» прошел полузащитник Пелли-Раддок Мпанцу. Он стал первым игроком, который с одной командой дошел до АПЛ из Национальной конференции.

    • В финале Чемпионшипа лутонцы в серии пенальти победили «Ковентри».
    • У «Лутона» стадион на 10 тысяч зрителей.
    • Команды не было в высшем дивизионе 32 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4347

      mutabor0992 54 минуты назад

      Как говорил наш физрук:"МУЖЧИНА!"А не всякие там содомиты рОнальды!!!

      0
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      Рейтинг: +575

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Орёл!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      k611 1 час назад

      Респект игроку. Действительно достижение. Вписал себя в историю клуба.

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