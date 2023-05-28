Игрок «Лутона» прошел с клубом путь от Д5 до АПЛ, став 1-м таким футболистом

«Лутон» накануне вышел в АПЛ, выиграв плей-офф Чемпионшипа. Лутонцы за девять лет прошли путь от Национальной конференции (пятый по силе дивизион) до АПЛ.

Весь этот путь с «Лутоном» прошел полузащитник Пелли-Раддок Мпанцу. Он стал первым игроком, который с одной командой дошел до АПЛ из Национальной конференции.