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    • Агент Вендела объяснил, почему игрок уехал в отпуск: у «Зенита» еще два матча в РПЛ

    Агент Вендела объяснил, почему игрок уехал в отпуск: у «Зенита» еще два матча в РПЛ

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал отъезд игрока из расположения клуба в отпуск за два тура до конца РПЛ.

    «Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», – заявил Рибейро.

    • Малком, Вендел, Клаудиньо и Родригао (травма) не сыграют с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня) в заключительных турах чемпионата.
    • Все бразильцы вернутся в расположение «Зенита» к 22 июня, когда команда начнет подготовку к сезону-2023/24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4196

      Ziklop 1 час назад

      наконец то Семак даст нашим поиграть.

      0
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      Рейтинг: +8354

      Беспонтий 2 часа назад

      мы не рабы
      рабы теперь уже не мы
      и все весёлою гурьбой
      на пляжи

      пусть поиграет круговой
      и сутормин
      а может быть бакаев зелимхан..
      и даже...((

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