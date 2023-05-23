Агент Вендела объяснил, почему игрок уехал в отпуск: у «Зенита» еще два матча в РПЛ

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал отъезд игрока из расположения клуба в отпуск за два тура до конца РПЛ.
«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», – заявил Рибейро.
- Малком, Вендел, Клаудиньо и Родригао (травма) не сыграют с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня) в заключительных турах чемпионата.
- Все бразильцы вернутся в расположение «Зенита» к 22 июня, когда команда начнет подготовку к сезону-2023/24.
Источник: Sport24