Агент Вендела объяснил, почему игрок уехал в отпуск: у «Зенита» еще два матча в РПЛ

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал отъезд игрока из расположения клуба в отпуск за два тура до конца РПЛ.

«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», – заявил Рибейро.