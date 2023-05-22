Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск – у «Зенита» еще два матча РПЛ

Легионеры «Зенита» продолжают досрочно покидать расположение команды.

Вслед за Малкомом, который улетел в Бразилию к новорожденному ребенку, в отпуск отправились Вендел и Клаудиньо.

Оба полузащитника получили соответствующее разрешение от руководства петербургского клуба.

Малком, Вендел, Клаудиньо и Родригао (травма) не сыграют с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня) в заключительных турах чемпионата.

При этом все бразильцы вернутся в расположение «Зенита» к 22 июня, когда команда начнет подготовку к сезону-2023/24.