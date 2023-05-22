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  • Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск – у «Зенита» еще два матча РПЛ

Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск – у «Зенита» еще два матча РПЛ

22 мая 2023, 21:48
5

Легионеры «Зенита» продолжают досрочно покидать расположение команды.

Вслед за Малкомом, который улетел в Бразилию к новорожденному ребенку, в отпуск отправились Вендел и Клаудиньо.

Оба полузащитника получили соответствующее разрешение от руководства петербургского клуба.

Малком, Вендел, Клаудиньо и Родригао (травма) не сыграют с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня) в заключительных турах чемпионата.

При этом все бразильцы вернутся в расположение «Зенита» к 22 июня, когда команда начнет подготовку к сезону-2023/24.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Клаудиньо
Комментарии (5)
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yuthgfutyiyud
1684782211
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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anatolich72
1684784140
Фарм сольется, а факел на тянет зеньку.
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ААМ
1684813709
Ребята честно отработали и имеют право на отдых
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Garrincha58
1684824439
в Сочи сгоняют ничейку ни тем ни этим очки не нужны а вот Факелу нужна только победа и всё может быть
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mamba9090909
1684825551
Сделал дело, гуляй смело.
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