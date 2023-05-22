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    • Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск – у «Зенита» еще два матча РПЛ

    Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск – у «Зенита» еще два матча РПЛ

    Легионеры «Зенита» продолжают досрочно покидать расположение команды.

    Вслед за Малкомом, который улетел в Бразилию к новорожденному ребенку, в отпуск отправились Вендел и Клаудиньо.

    Оба полузащитника получили соответствующее разрешение от руководства петербургского клуба.

    Малком, Вендел, Клаудиньо и Родригао (травма) не сыграют с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня) в заключительных турах чемпионата.

    При этом все бразильцы вернутся в расположение «Зенита» к 22 июня, когда команда начнет подготовку к сезону-2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3856

      anatolich72 35 минут назад

      Фарм сольется, а факел на тянет зеньку.

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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyud 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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