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  • Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»

Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»

21 мая 2023, 22:20
15

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.

«Не хочу обсуждать фразы, которые сказал человек в таком смысле.

Позвоните в «Зенит», спросите, какие у них там комплексы. Ну что отвечать?» – сказал Джикия.

  • Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
  • Его поддерживали болельщики петербургской команды.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Михаил Джикия Георгий
Комментарии (15)
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knikos
1684698329
Разве это кричалка ? это совет ! Причём полезный ...
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pld
1684707861
Серёга от счастья слёзы льёт. От гонорара душа его поёт. Кап-кап-кап из честных глаз Серёги Капают сладкие слёзы на свисток.
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jek718875
1684726550
Выразить Кержаку всеобщее порицание,отправить его мыть сортиры на Петровском и пусть там орёт
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Каратель помойников
1684729880
Кержачок он и в Африке кержачок....что у одного,что у другого мозгов ноль,только орать всякую чушь умеют.
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Дядя Серёжа
1684730600
Несмотря на все "достижения" всеобъёмная зависть бездомных гнобит их разум возмущённый высотами Спартака...
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Mariner
1684759557
Да не правильно он сказал. Правильно: Свинота - сосать! ))
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