Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»

Джикия, ты про СВОЕГО СОБОЛЯ ничего сказать не хочешь???????????????...(((((((((((((((((((
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.
«Не хочу обсуждать фразы, которые сказал человек в таком смысле.
Позвоните в «Зенит», спросите, какие у них там комплексы. Ну что отвечать?» – сказал Джикия.
- Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
- Его поддерживали болельщики петербургской команды.