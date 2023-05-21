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    • Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»

    Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.

    «Не хочу обсуждать фразы, которые сказал человек в таком смысле.

    Позвоните в «Зенит», спросите, какие у них там комплексы. Ну что отвечать?» – сказал Джикия.

    • Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
    • Его поддерживали болельщики петербургской команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19806

      Cleaner 46 минут назад

      Джикия, ты про СВОЕГО СОБОЛЯ ничего сказать не хочешь???????????????...(((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11427

      knikos 56 минут назад

      Разве это кричалка ? это совет ! Причём полезный ...

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